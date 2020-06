Niño que supuestamente predijo el coronavirus dice que se avecina una catástrofe mundial

Hay que tomar medidas o de lo contrario “no va a quedar nadie en el mundo”, señaló. También ha dicho la fecha en la que terminará el COVID-19.

En redes sociales tomó fuerza el video de Abhigya Anand, un adolescente de 14 años que ganó adeptos por la supuesta predicción del coronavirus.

Su nombre retumba nuevamente por una advertencia que hizo sobre una un brote “realmente escandaloso”. Según él, en el último mes del año Saturno y Júpiter se alinearán y habrá una “pelea”.

“Esta conjunción también causará muchas enfermedades y destrucción, y posiblemente hambruna porque los agricultores tendrán dificultades para cosechar”, explicó.

“Si la economía no está establecida en este momento, va a destruir todo el mundo. No va a vivir un solo ser humano si la gente no toma medidas”, puntualizó en el video que, como era de esperarse, genera preocupación y a la vez incredulidad.

Según el joven, el fin del coronavirus está presupuestado para principios de septiembre.

Uno de los llamados más sensatos es dejar de destruir la naturaleza. Sus convicciones apuntan a que esto solo aumenta el karma y “tendremos que enfrentarnos a la ira de la madre Tierra”.

Mucha gente, por supuesto, no le cree y cuestiona estas declaraciones. Juzguen ustedes.