Niño se "desmayó" al ver el regalo de Navidad de su amigo

Entre 125 estudiantes de un colegio hubo dos pequeños que resaltaron en esta época decembrina, pues protagonizaron un curioso momento por el regalo de navidad que recibieron con base a sus cartas entregadas a Papá Noel.

Aunque uno de ellos se encontraba dando saltos de felicidad por la tarjeta de Roblox que había recibido, su sonrisa se desvaneció para posteriormente "desmayarse" frente a su compañero que no podía creer que tenía frente a él una PS5.

La camarógrafa del momento, Madina Chapman, explicó que a cada niño se le entregó lo que pidió, por lo que los usuarios aseguraron que los menores de edad de primer año de escuela tendrán más presente esta información para las próximas navidades.

Claramente, las reacciones de los internautas se hicieron notar en el video viral: “Lo que me regalan vs. lo que le regalaron a mi hermano menor”, “En mis tiempos el regalo era un teléfono de plástico que hacía una canción”, "El salón el día que no fui a clase", "Y estaba bien feliz, hasta que conoció la envidia".

Vea aquí el video viral: