No era un lindo gatito: metió la mano en una jaula de leones y casi la pierde por irresponsable

Un jugador de rugby trató al rey de la selva como si fuera un animal doméstico y recibió una lección que jamás olvidará.

Scott Baldwin y sus compañeros de equipo visitaban una reserva natural en Sudáfrica, cuando ocurrió el incidente. El deportista se tomó confianza y metió su mano a través de la reja que lo separaba de un grupo de leones.

Cuando Baldwin acariciaba la cabeza de uno de los felinos, este reaccionó y atrapó con su mandíbula la mano izquierda del jugador galés.



Para fortuna de Baldwin, no pasó de un mordisco y el león lo soltó de inmediato. Eso sí, fue llevado a un hospital para tratar una eventual infección y suturar la herida.

Lección para todos: los leones no son animales domésticos.

