No es el wifi ni los datos: WhatsApp se cayó en plena víspera de Año Nuevo

Usuarios no pudieron enviar ni recibir mensajes transitoriamente. La falla en el servicio se dio en varias zonas del planeta.

Además de Colombia, otros países latinoamericanos como Venezuela, Perú, Brasil y Argentina presentaron dificultades.

También se vieron afectadas naciones europeas como Inglaterra, Francia, Italia y Bélgica.

Pakistán, Filipinas, Suiza, varias zonas de Estados Unidos, India, Marruecos y España, entre otros, también reportaron interrupción en la aplicación de mensajería móvil.

Aunque WhatsApp no se pronunció, expertos creen que la llegada del Año Nuevo en India desató el envío masivo de mensajes que habría colapsado el sistema. La falla duró cerca de una hora.

Se calcula que entre el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018, la plataforma permitirá el envío de unos 50.000 millones de mensajes.

De acuerdo con el portal DownDetector, el 47% de los usuarios que presentaron afectaciones reportaron que no pudieron comunicarse, mientras que un 30% aseguraron que no había conexión. El 22% restante dijo que no logró loguearse.

Tras detectarse la caída, las reacciones y memes en redes sociales no tardaron en aparecer:

Cuando se cae #WhatsApp / pero te acuerdas que nadie te habla nunca así que te da igual pic.twitter.com/dEUaPsDNmK — Hogwarts (@Hogwartssite) December 31, 2017

Cómo manda la tradición...el WhatsApp se ha caído😂😂😂 #WhatsApp — Gemma Hernan (@GmiPotter) December 31, 2017

Era de esperarse... todos enviándose mensajes por #Whatsapp para el #Feliz2018 y este se cae. Seguramente muchas personas desesperadas en el mundo por el #whatsappdown de #FindeAno2017 pic.twitter.com/C0Ae9tNTzV — Webcams de México (@webcamsdemexico) December 31, 2017

Tradiciones de fin de año: "ya se cayó Whatsapp" pic.twitter.com/r3VNWzhLer — 💎 (@iNomofobico) December 31, 2017

No es un buen fin de año si Whatsapp no se cae. Es tradición!

Feliz año para todos!!!#Whatsapp #whatsappdown — Kevin Suasnabar (@verdin12345) December 31, 2017

Se volvió a caer #WhatsApp y ahora otra vez todos como locos entrando a twitter para confirmar. #whatsappdown pic.twitter.com/AozgJLSqH4 — Christian 🏳️‍🌈 (@Christian25_656) December 31, 2017

Y ahora como voy a mandar y recibir cadenas de #AñoNuevo sin #WhatsApp pic.twitter.com/062joZym5N — Psic Danyel🇨🇴 (@Danyel_Loze) December 31, 2017

#Whatsapp Para cerrar el #2017 con broche de oro 😂😂😂😂 pic.twitter.com/DKxY1RId2K — Francisco Chávez (@PanchoChavez92) December 31, 2017

Ya se calló el WhatsApp???? Cada año se cae antes pic.twitter.com/Z9mTWschrz — Auro (@auroxixon85) December 31, 2017

#whatsapp si se cayo whatsapp aprovecha para recuperar el hablar con la gente de viva voz o mirando a los ojos @WhatsApp — Adriana Castaño (@ACHS972) December 31, 2017

Gracias WhatsApp por caerte el día en que nadie quiere comunicarse... #whatsappdown pic.twitter.com/q3zQFvvdMj — Maggy (@mg2y) December 31, 2017

Ese momento cuando regresa Whatsapp pero tú no te das cuenta porque nadie te habla... pic.twitter.com/B0GY1ZdJRj — Diego Valencia⏺ (@DJD_EGO) December 31, 2017