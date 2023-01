No es solo estética: vea cómo y por qué escogen sus colores las redes sociales

Empresas gastan mucho dinero y dedican personal para manejar este tema que tiene mucho de psicológico.

Colores como el azul, rojo, verde y amarillo son muy frecuentes en las plataformas de las redes sociales. Por eso, Juan Camilo Urazán, director del programa de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán, explica qué significa cada uno.

“Las notificaciones tanto de Twitter, Facebook o Instagram, cuando te llegan al celular o tu computador la notificación, son rojas y eso genera una necesidad, casi que imposible, de controlar, de entrar a ver la notificación”, asegura.

En Facebook y Twitter predomina el azul. Este color hace parte de la imagen corporativa, pero tienen otra intención muy clara.

“Eso representa confianza, seguridad y eso es lo que le están diciendo estas redes sociales y estas paliaciones a tu cerebro. Cuando tu entras a Facebook, a twitter ellos te dicen: tranquilo, aquí puedes estar seguro”, añade.

Otras aplicaciones como las de mensajería instantánea, tales como WhastApp, utilizan el color verde, que le indica al cerebro que habrá seguridad en la entrega, que llegará. Por su parte, el amarillo indica felicidad.

Pero, ¿el uso de estos colores puede generar adicción a las redes sociales?

“Yo diría que sí, es una postura muy particular, muchas personas no aguantan el hecho de tener una notificación. El hecho de no tener ese color rojo a muchos les causa un malestar", puntualiza.

El experto recomienda que, si el uso de esas plataformas es en exceso, es conveniente configurar el celular en una gama de blancos, ya que puede ayudar a que se disminuya el uso.