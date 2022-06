No existe vestimenta para el amor: pareja se hace viral por ir a su matrimonio en ropa casual

Una pareja de Tamaulipas, México, se ha vuelto rápidamente viral en las redes sociales gracias al tipo de ropa que utilizaron durante su matrimonio, puesto que utilizaron un atuendo que se podría considerar casual para una boda, así sea de civil.

Puede ser de su interés: “Si te despiden como ella, ahí es”: pareja se vuelve viral durante un directo

En una foto se puede ver a Amber y su esposo Carlos firmando los papeles para consumar su compromiso. Ambos estaban vestidos de negro y ella tiene un sombrero, factor que terminó acaparando los comentarios de los internautas en redes sociales.

Publicidad

La fotografía fue subida por el mismo Registro Civil de Tamaulipas, debido a una campaña de matrimonios colectivos. La entidad ha publicado imágenes de otras parejas casándose, pero Amber y Carlos se llevaron toda la atención.

También lea: Se burló de compañero por sus "tenis piratas" y su padre le dio una lección de humildad

Por su parte, la novia recién casada publicó en su cuenta de Facebook que había llorado el día anterior porque se sentía insegura de si se iba ver bien para su compromiso. Sin embargo, su esposo la hizo recuperar la confianza, puesto que le dijo que “se veía muy linda”.

“Gente que ni me conoce diciéndome que me veía muy linda, muy original, que les gustó mi sombrero… Nomás me puse eso porque Carlos me dijo que me veía muy linda... Siento muy bonito que a todos les haya gustado cómo me veía, sobre todo a mi esposo”, manifestó Amber.