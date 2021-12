No la dejaron salir del trabajo para ver a su gato moribundo y sus compañeros renuncian en protesta

En el sitio web Reddit se dio a conocer una particular historia en la que los compañeros de una mujer renunciaron en forma masiva como muestra de apoyo, luego de que a esta se le negara el permiso para acompañar a su gato moribundo.

Según indicó el usuario, una compañera que se desempeñaba como la becaria del lugar le solicitó permiso a su jefe para acompañar a su gato . El animal se encontraba en la veterinaria en estado moribundo y según el pronostico médico le quedaba poco tiempo.

Fue la madre de la mujer quien por medio de una llamada le indicó el estado del felino.

"Su madre le acababa de llamar para decirle que su gato se estaba muriendo y que se fuera directamente a la veterinaria”, expresó el usuario.

Sin embargo, pese a las súplicas de la mujer, el jefe se negó a otorgarle el permiso de salida pues consideraba que la muerte de un animal es insignificante y no tiene la misma importancia que la de un ser humano.

Minutos después la mujer tomó sus cosas y salió del lugar llorando. Los compañeros de la joven pudieron escuchar la conversación ya que el jefe decidió hablar en la oficina donde se encontraban todos.

Luego de compartir la publicación en Reddit, en la empresa se desató una ola de renuncias masivas por el trato que recibió la mujer.

Muchos usuarios le preguntaron al hombre que compartió la publicación el nombre del supervisor y cuando se enteraron de su identidad optaron por renunciar.

En la compañía siempre suelen mandar correos electrónicos de despedida y fue así que muchas más personas se indignaron por lo ocurrido.

El sujeto que compartió la publicación afirmó que le fue fácil encontrar un nuevo empleo. También, expresó que tras la cantidad de renuncias los directivos del lugar tomaron cartas en el asunto y decidieron despedir al superior que no concedió el permiso a la mujer.

"No me da pena porque es un imbécil, pero su familia va a sufrir un duro golpe porque no tiene ninguna habilidad rentable además del PowerPoint", concluyó.