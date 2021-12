¿No sabe cómo evitar que su gato dañe el árbol de Navidad? Este joven tuvo una grandiosa idea

Por medio de TikTok, el usuario registrado como @sociomainecoon compartió la particular forma en la que protege su árbol de Navidad de su gato.

Bien es sabido que los felinos sienten atracción por los adornos navideños, en especial por los árboles de Navidad, los cuales suelen trepar e incluso utilizar como zona de reposo.

Este fue el caso de un adorable gato llamado Socio y su dueño.

El propietario del animal utilizó una rigurosa medida para proteger el adorno navideño a toda costa. El joven enjauló su árbol y así evitó que su gato lo dañara de alguna manera.

Ante lo sucedido el animal reaccionó de una manera adorable.

En video quedó registrado cómo Socio empieza a maullar y manifiesta su descontento, pues realmente quiere interactuar con el árbol navideño. Acto seguido, sube sus patas a la jaula, intentando abrir la puerta.

La publicación ya cuenta con 545.000 vistas, 55.000 me gusta y más de 1000 comentarios. Los usuarios de la plataforma expresaron su felicidad y ternura.

“Por eso yo no he armado mi árbol”, “El gatito solo quiere salvarlo”, “Ellos esperan todo un año para hacer travesuras y ahora no podrá divertirse”, indicaron.