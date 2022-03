“No salgan con sinvergüenzas”: historia de joven que dijo que su cita le pidió pagar la gasolina

Una supuesta cita que no habría terminado muy bien entre dos jóvenes se hizo tendencia en Twitter por cuenta de los mensajes que intercambiaron uno contra otro. La mujer aseguró que el hombre le había pedido que le pagara la gasolina porque estaba muy cara.

“Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje, definitivamente, no salgan con pelabolas (sinvergüenzas)”, escribió Andrea en su publicación.

La joven adjuntó un pantallazo de un chat en el que decía: “Hola, para que porfa me pagues la gasolina que está muy cara”.

Hoy salí con este chico y de la nada me llega este mensaje, definitivamente, no salgan con pelabolas :s. pic.twitter.com/i6t59738Qs — Andrea 🦥 (@medicenportu) March 21, 2022

Aunque ahí no paró todo, pues el chico también dio su versión. No aclaró si le pidió dinero o no, pero comentó: “Hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto... De malagradecidos está lleno el mundo”.

El muchacho compartió también una imagen de un mensaje que le habría escrito la joven: “Gracias por lo de hoy, pero me parece un poco chimbo que me hayas llevado a un lugar barato. Lo siento, pero no puedo estar con alguien que no invierta en mí”.

Hoy salí con esta chama y mi sorpresa al llegar a casa y leer esto... De malagradecidos está lleno el mundo pic.twitter.com/dVY6z0i4Fn — noSSo🇺🇦🕊️ (@Nossofabio) March 21, 2022

Aunque algunos usuarios de redes sociales cuestionaron si pasó en la vida real o si solo se trató de una broma, muchos también han puesto sobre la mesa qué pasaría si una cita resultara con semejantes condiciones. ¿Cómo reaccionaría usted?

Al final, ante el intercambio de comentarios, quedó confirmado que todo se trató de un chiste entre amigos que terminó dándole la vuelta a Twitter.