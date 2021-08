¿No tiene madre? Mujer lanza agua a abuelita que vendía artesanías frente a su casa

Una indignante escena fue captada por un peatón que vio cómo la señora de una casa, desde un segundo piso, le lanzó agua a abuelita que vendía artesanías y que usaba la fachada de la vivienda para exhibir sus productos.

La dolorosa escena fue captada en Michoacán, México . El hombre captó que la mujer de la casa simula estar trapeando el suelo, pero evidencia un charco de agua alrededor de la abuelita que vendía artesanías.

Le echan agua a viejita que vendía artesanías en la calle, esto sucedió en Peribán de Ramos Michoacan. 😡 pic.twitter.com/t0nFDrWkXF — El Triqui (@El_Triqui_) August 8, 2021

“Hoy me tocó esta mala experiencia... cómo una señora humilde está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante y gente ignorante como mi querida amiga le moja todo su negocio. Neta, gente, si no tiene nada qué hacer no se ponga hacer este tipo de cosas, pónganse a ayudar no a echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace”, recalcó el hombre que captó las imágenes de la abuelita que vendía artesanías.

En redes sociales han condenado el hecho y reprochan que la mujer que lanzó el agua no hubiera tenido un poco de empatía por el trabajo de esta persona de la tercera edad.

Reconocen que está en su derecho de no estar de acuerdo con las ventas callejeras en la fachada de su casa, pero recalcaron que existen otras formas de diálogo en lugar de lanzarle agua la abuelita que vendía artesanías.

Los internautas están convocando formas de hacerle llegar ayudas a la abuela, pues se conmovieron al verla mojada, tanto ella como sus productos.