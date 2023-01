“No tienes corazón”: mujer engañó a su perro para abandonarlo en una estación de tren

En video quedó registrado el momento en que sale corriendo y el animal intenta entrar a uno de los vagones.

La mujer pensó que nadie se había dado cuenta, pero no contaba con que uno de los pasajeros del servicio que iba a tomar tenía su celular en la mano y captó el momento.

El reprochable hecho ocurrió en la Estación Guernica del Ferrocarril Roca, en Argentina.

“¿No dijiste que el perro es tuyo, entonces por qué no te bajas y das media vuelta?”, le preguntó una pasajera.

“¿Cómo vas a dejar el animal acá? No tienes corazón”, le recriminó otra.

Ante los reclamos de varios usuarios del transporte público, la mujer contestó: “voy a volver enseguida. Que se quede ahí, que espere”.



Hasta el momento, no se sabe si la chica regresó por el perro.