Novia casi termina en el hospital porque niño le pisó el velo en pleno baile

En redes sociales se inició un debate sobre si los niños deberían asistir a celebraciones de adultos, específicamente las bodas. Esta polémica inició luego de que en TikTok circulara un video que muestra a un menor que haló el velo de una novia. La mujer por poco termina en el suelo.



En la grabación se observa que el niño se encontraba corriendo, resbaló y cayó después de que pisó la prenda. La novia, quien estaba a punto de bailar con su esposo, se fue para atrás y por poco pierde el equilibrio.

La escena provocó varias críticas por parte de internautas. "No sé por qué insisten en llevar a los niños. No es egoísmo, pero una boda no es para niños", "los principales responsables de estos accidentes son los papás de los niños", "Los novios gastan y esperan que salga a la perfección para que los niños lo echen a perder" y "Espero ver el típico comentario de ‘si no invitan a mis hijos, yo no voy a la boda'", fueron algunas reacciones.