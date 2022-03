Novia está furiosa porque los invitados a su boda prefieren ir al concierto de Bad Bunny

El concierto de Bad Bunny en El Salvador, que se realizará el 26 de noviembre de 2022, provocó la furia de una novia porque su boda se celebrará el mismo día y algunos de sus invitados prefirieron no asistir para poder ver al cantante.

“Mi boda religiosa fue planeada hace 1 año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda. Es bien feo ver que amigos/familia a quienes se les mando el save the date hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento”, comentó a través de su cuenta de Twitter el día que salieron a la venta las boletas para el evento.

Saben, mi boda religiosa fue planeada hace 1 año y por cosas del destino Bad Bunny decide hacer su concierto el mismo día que mi boda. Es bien feo ver que amigos/familia a quienes se les mando el save the date hace 1 año, estén intentando comprar entradas en este momento. — Paola Reyes (@PaoCReyes) March 1, 2022

“Obviamente nadie está obligado a asistir a mi evento, pero en momentos así es cuando te das cuenta quiénes valen la pena y quiénes no”, agregó la joven.

Ante las burlas y críticas de algunos usuarios por la reacción de la novia, que afirmaron que la oportunidad de ver a Bad Bunny es única, ella aclaró que no quiere fomentar odio contra el artista.

“Lo único que dije fue que si se trata de personas importantes para ti, tengan otras prioridades, pues eso duele, pero cada quien es libre de hacer lo que desee”, señaló.

“Nadie dijo que no me gusta Bad Bunny, la verdad sí me gusta, mi mensaje tampoco era ‘odio’, ‘llamar la atención’, recalcó.