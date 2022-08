Novia quiere cancelar su boda tras enterarse de la apuesta que hizo la familia de su prometido

Una mujer indignada en el foro en línea Reddit, que se identificó como Effie389, reveló que tiene la intención de cancelar su boda luego de enterarse de que que la familia de su prometido había hecho una apuesta de cuánto iba a durar su matrimonio.



“Se supone que mi boda será a fines de este mes, pero planeo cancelar todo y celebrar una boda en la corte porque mi primo me dijo que mi familia estaba haciendo apuestas sobre cuánto tiempo le tomaría a mi prometido darse cuenta de que no iba a recibir la ‘buena mujercita’”, indicó ella en su publicación.

Lo primero que la mujer hizo al enterarse de la presunta apuesta fue enfrentar a los familiares de su prometido. Ellos le explicaron que se trataba de una “broma inofensiva”, pues que ella no “tenía la personalidad para ser un ama de casa sumisa”.

Sin embargo, otro hecho que la hizo enfurecer aún más fue que su cuñada bromeó al decirle que el novio no debía enterarse de la apuesta hasta después de la boda.



Ante lo sucedido, ella manifestó que quería cancelar su boda, pero sus familiares le dijeron que no podía hacerlo porque las personas inventarían chismes.

“Mi familia me dijo que no podía hacer eso porque la gente hablaría y mis futuros suegros no estarían contentos con eso, pero les dije que no me importaba y que podían decirles a todos por qué nunca tuve una ceremonia de boda”, añadió.

Pese a ello, la mujer sigue ensimismada en mantener su posición, aunque sus padres también le dijeron que cancelar su boda la haría arrepentirse a la larga.