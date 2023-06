Planear y ejecutar una boda puede resultar muy costoso para una pareja, teniendo en cuenta los preparativos y la cantidad de invitados que asistan a la celebración. Por este motivo, es común que las personas que lleguen al evento aparezcan con un regalo o un sobre con alguna donación monetaria para ayudar a los recién casados a solventar gastos necesarios para comenzar su nuevo hogar, incluida la luna de miel.



En algunas ocasiones, los novios pueden tener una lista de regalos o una inclinación especial por la 'lluvia de sobres', que consiste en que cada asistente les regale algo de dinero en un sobre que deben depositar a la entrada del evento. Sin embargo, por lo general, estas peticiones solo aplican para los invitados.

No se esperaría que la pareja solicitara un regalo a una persona que no fue invitada a la boda, pero eso fue exactamente lo que le sucedió a una mujer que recibió un inusual mensaje por parte de un compañero de clase que no había visto en más de una década.

Según la protagonista de esta historia, la última vez que supo de su compañero fue en el año 2009, así que le sorprendió recibir un mensaje de Facebook de su parte en el que le anunciaba que se iba a casar. No obstante, su desconcierto aumentó cuando descubrió que no se trataba de una invitación a la boda, sino que simplemente le estaba pidiendo una donación para “su fondo de luna de miel”.

Adicionalmente, el hombre propuso una cantidad “recomendada” de dinero, establecida en 250 libras esterlinas como mínimo (poco más de 1’300.000 pesos colombianos).

“Ayer recibí un mensaje de alguien con quien fui a la escuela. Era un anuncio de boda. Se iban a casar, pero no podía invitarme porque no podía acomodarme en el lugar”, escribió la mujer en una publicación en Reddit. “Pese a esto, fui ‘Bienvenida a ayudarnos a celebrar esta ocasión de amor haciendo una donación a nuestro fondo de luna de miel. La donación recomendada es de £ 250, pero las donaciones más grandes serán bien recibidas’”, agregó.

De acuerdo con la mujer, su relación con el novio era de simples compañeros de escuela y desde hace mucho tiempo no sabía de él: “No he visto ni hablado con esta persona durante al menos una década y creo que fue solo un mensaje de Facebook al azar. Incluso en la escuela éramos, en el mejor de los casos, compañeros, no amigos”.

Finalmente, la mujer decidió hacer un aporte, pero para una finalidad diferente: “He respondido ahora felicitándolos y diciendo que hice una donación a la caridad en su nombre”, puntualizó la mujer.