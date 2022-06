Obligó a una mujer a pagar la cuenta en su primera cita porque no quiso tener relaciones con él

Un video en TikTok publicado por la usuaria @Alaska.Gurl ha generado indignación en la redes sociales. La mujer cuenta que pasó un amargo momento durante una cita a ciegas con un hombre que la hizo pagar la cuenta de una cena porque ella no quiso tener relaciones sexuales con él.

Al parecer todo marchaba muy bien en su primera cita hasta que el hombre se le insinuó para salir del restaurante e ir a otro lugar y tener sexo. Ella no accedió, por lo que el sujeto le dijo que debía pagar lo que había consumido.

En el video se puede escuchar a la mujer decir: "¿De verdad me vas a hacer pagar? ¿Es en serio?", mientras un mesero llega con dos facturas separadas. En las imágenes mostró que le tocaba pagar 43 dólares, es decir, más de 170.000 pesos colombianos.

La mujer no podría salir asombro; no obstante, el cinismo del hombre no paró ahí, ya que también se negó a llevarla a su casa y hasta le preguntó si tenía gasolina o dinero para irse, esto después de volverle a proponer que tuvieran relaciones. Por segunda vez ella se negó.

“Me está haciendo pagar mi comida porque no voy a tener sexo con él. Es una pena. Miren a este hombre. Nunca salgan con él. No le den su número. Solo corran", expresó ella en el video que ya cuenta con más de 3 millones de vistas.

Vea el video de este hecho aquí:

