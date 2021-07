“Odiaba la forma como me veía”: por enfermedad en los ovarios sufre de exceso de vello en el rostro

Nellie-Jean Robinson es una analista financiera de 35 años, proveniente de Orlando, Florida, que fue diagnosticada de hirsutismo a los 20 años. Esta condición hace que el vello en el rostro y el cuerpo crezca más oscuro.

A esto se suma que la mujer también tiene síndrome de ovario poliquístico (SOP), por lo que el vello facial crece con más intensidad.

"Sospeché que tenía esta condición cuando estaba en la escuela secundaria, pero no me diagnosticaron oficialmente hasta que tenía veintitantos”, comentó.

Nellie-Jean sostiene que por varios años hizo un gran esfuerzo por eliminar el vello en el rostro, pues sentía miedo y vergüenza de su condición.

"Pasé muchos años odiando la forma como me veía, así que constantemente trataba de ocultarlo y me sentía más cómoda saliendo tarde a un club de comedia que yendo a la playa (...) También hizo que fuera complejo cultivar relaciones románticas, lo que me dificultaba acercarme a los hombres física, íntima y románticamente”, dijo.

A principios de este año, la analista tomó la decisión de dejar crecer el vello en el rostro para reemplazar la afeitada por la ‘depilación de azúcar’, un tratamiento que le permitiría exterminar finalmente el vello en su rostro y en todo su cuerpo.

"Al principio estaba aterrorizada, pero debido a que estábamos en una pandemia no fue tan difícil ocultar el crecimiento de mi vello. Después de un par de semanas de dejarlo crecer, en realidad pensé que no era tan malo, no me mató como mi miedo me hizo pensar que lo haría”, expresó.

Fue así como Nellie-Jean decidió compartir su historia a través de las redes sociales, en las que muchos internautas la admiran por su honestidad. En TikTok ha compartido diversas imágenes sobre el antes y después de someterse a una depilación.

"Tenía el deseo de compartir mi historia sobre el hirsutismo y el síndrome de ovario poliquístico debido a la libertad que recibí al dejarme crecer el vello", explicó.

Poco a poco se fue convirtiendo en una influenciadora e inició una organización denominada Cysters for Sisters, enfocada específicamente en apoyar aquellas mujeres que sufren de SOP.

"Quiero que las mujeres que luchan con esta condición sepan que son hermosas y perfectas exactamente como son”, concluyó.