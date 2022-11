Ofreció darle un iPhone 14 al que le dijera un versículo de la Biblia: ¿se lo ganó alguien?

Se ha vuelto común encontrarse en las redes sociales con personas que ofrecen premios a cabo de responder algunas preguntas o realizar algunos retos, y en esta oportunidad fue un influencer peruano, quien ofreció regalar un iPhone 14 si le recitaban un versículo de la Biblia.

Muchos lo intentaron sin éxito, pero un joven domiciliario que aseguró que no asistía a misa hace más de 5 años fue el afortunado.

Él recitó parte del Salmo 23, los versículos del 1 al 3: "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me conducirá por los senderos de la justicia para gloria de su nombre".

Finalizó algo inseguro, pero con una sonrisa de esperanza en el rostro.

Luego de verificar el versículo de la Bibilia, entre risas, el joven le agradeció al influencer por el gesto que conmovió a las redes sociales.

Algunos internautas opinaron y hasta recitaron pasajes de la Sagrada Escritura: “Estudié toda mi vida en colegio cristiano. ¿Por qué no me preguntó a mí?", “La más fácil es “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13”, “Que bueno que se lo llevara el chico repartidor, siento que le sacará más provecho que los demás".

Vea aquí el video: