Operarios rescatan a un ‘perro’ de morir congelado pero se llevaron una sorpresa

Trabajadores de una presa en proceso de demolición en Estonia vieron al animal tratando de nadar hacia la orilla sin éxito y no dudaron en socorrerlo.

Rando Kartsepp, Robin Sillamae y Erik Vali se encontraban realizando trabajos de limpieza de fondo del embalse de Sindi, en el río Parnu, cuando observaron lo que creyeron era un can que estaba a punto de morir congelado.

Decididos a ayudarlo, despejaron el terreno y se hicieron paso a través del hielo, lo sacaron del agua, lo envolvieron en una toalla y lo metieron a un carro con calefacción mientras lo llevaban a un veterinario.

Lo que ninguno cayó en cuenta es que no era un perro sino un lobo salvaje.

Y una de las razones por las que ellos, ni el personal veterinario que lo atendió, se dio cuenta de esto en un principio es porque el carnívoro jamás mostró signos de agresividad e incluso durmió apoyado en la pierna de uno de los operarios durante su transporte.

Fue un cazador local que lo vio que señaló que el animal era en realidad un lobo joven, de aproximadamente un año.

Al parecer su comportamiento dócil se debía a que cuando fue rescatado su presión sanguínea había descendido notablemente.

Una vez el animal recuperó su estado físico, le fue colocado un GPS y fue devuelto a su hábitat.