¿Optimista? Mujer roba un auto y cuando es detenida asegura ser Beyoncé

Surena Henry, de Nuevo Mexico, se defendió diciendo que “se había encontrado el carro con las llaves adentro” y por eso decidió ir a dar una vuelta.

Henry tendrá que responder por varios delitos entre ellos robo de un vehículo, ocultar la identidad y resistirse a un arresto.

El dueño del carro explicó a las autoridades que había dejado accidentalmente las llaves dentro o que quizás se le habían caído cerca de la casa.

Tras un reporte, un oficial de Policía vio el carro movilizándose por las calles de Las Cruces e intentó detenerlo, pero la conductora omitió la orden y siguió manejando.

La mujer luego parqueó frente a su casa.

Al ser requerida su identidad aseguró ser Beyoncé Knowles. Convencidos de que mentía, los uniformados tomaron sus huellas digitales y las contrastaron.

Previsiblemente, Surena Henry no solo no era Beyoncé sino que además tenía una orden de arresto por no presentarse a una audiencia en la corte.

La mujer fue detenida y llevada al centro de detención del condado de Doña Ana.