Oso polar, antes que comerse su merienda, intentó revivirla y jugar con ella

Visitantes de un zoológico alemán grabaron la escena en la que el mamífero rechazó comerse un pájaro que le habían arrojado a su pileta.

El oso polar tomó con sus dos patas al pájaro inerte y buscó reanimarlo durante unos segundos. Al no ver reacción alguna, lo lanzó al aire varias veces y lo dejó en la orilla de la piscina.

Usuarios en las redes sociales han hecho toda serie de conjeturas después de ver el video: que intentaba revivirlo, que solo jugaba con él antes de engullirlo, que no tenía hambre, que es la reacción natural de un animal en cautiverio, etc.

La insólita escena fue captada en el zoológico de Múnich.



