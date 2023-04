Oso sorprendió a un hombre que descansaba en su patio y la reacción de ambos es viral

Un hombre y un oso protagonizan el video viral del momento en redes sociales por la reacción que tuvieron ambos al encontrarse sorpresivamente. David Oppenheimer se encontraba descansando en el patio trasero de su casa, como cualquier ciudadano durante primavera, lo que no se imaginó es que un oso entraría a la propiedad.

En video quedó registrado el momento cuando David está recostado, al parecer viendo algo en su teléfono celular, cuando de pronto es sorprendido por la presencia de un oso negro.

El animal entró al patio trasero y fue hasta la reacción del hombre que se percató de que alguien estaba ahí y también se sorprendió.

Ambos quedaron mirándose fijamente, mientras David permaneció prácticamente paralizado. Luego de unos segundos el oso salió corriendo.

Este curioso hecho tuvo lugar el pasado martes en la ciudad de Asheville, Carolina del Norte (Estados Unidos), según informó CNN, cadena de noticias que se puso en contacto con el hombre sorprendido por el oso.

Pero parece ser que esto no es el primer encuentro entre el mismo ser humano y el oso, pues Oppenheimer afirmó en la CNN que cree que se trata de un ejemplar joven al que ya había visto husmeando en su basura o intentando coger la comida que él deja a los pájaros.

De acuerdo con el hombre, en la zona estarían acostumbrados a convivir con estos animales, que aseguró son pacíficos. Aunque, hay que decirlo, esta vez se llevó tremendo susto.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar: “Quieto🐻: si no me muevo no me ve. Humano👨🏻‍🦱: si no me muevo no me ve tampoco. Y así se quedaron todo el día 😂”, “yo creo que se ha sorprendido más el oso”, “no sé quién se ha asustado más 😂😂😂😂 yo habría muerto al instante.”

Mientras eso ocurre en Estados Unidos, en Italia una osa también es noticia, pero por un desafortunado hecho.

El animal, que mató a un senderista en los Alpes italianos, sobre la que pesa una orden de abatimiento temporalmente suspendida, fue capturada, informó la Provincia Autónoma de Trento (norte), luego de que el animal cayera en una de las trampas preparadas para su apresamiento.

La osa, denominada "JJ4", de 17 años, y que ya había agredido a un padre y un hijo en 2020, fue trasladada al centro de fauna salvaje de Casteller, en el sur de la provincia.

El pasado miércoles, el Tribunal Administrativo Regional (TAR) suspendió la orden de ejecución de la osa hasta el próximo 11 de mayo, al aceptar el recurso presentado por la Liga Anti Vivisección (Lav Italia).