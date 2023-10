Paciencia y dulzura, las cualidades de este "héroe de la esperanza" que atiende a niños con autismo

Nunca será suficiente la gente que hace de su trabajo un acto de amor para otros, pero lo bueno es que siempre estarán los que brillan por eso. Ese es el caso de Billy Dinnerstien, un barbero que está lleno de paciencia y dulzura para atender a su especial clientela: niños con autismo.



'You Kind of Cuts' no es una peluquería cualquiera y sus miles de seguidores en redes sociales lo confirman. Está ubicada en una calle de Nutley, Nueva Jersey, en Estados Unidos, y a ella acuden niños con necesidades especiales a cortarse el cabello con Billy, su gran amigo.

A través de su trabajo, este hombre ha sabido ganarse la confianza de una clientela muy exigente y que se podría considerar desatendida, decenas de niños y niñas con autismo que van a su peluquería para recibir un cambio de 'look' y vivir una bonita experiencia.

Cuando cruzan las puertas, el nerviosismo de muchos de estos niños es evidente. Pero Billy y su equipo se toman el tiempo necesario para, a través de juegos y paciencia, establecer un vínculo con ellos que les permita entrar en acción con su cabello.



Son muchos los videos que se publican en sus redes y que emocionan a miles de seguidores de todo el mundo, quienes desean que hayan más peluquerías y, claro está, profesionales de corazón como él.

El voz a voz y las redes sociales han atraído a decenas de niños con autismo que Billy logra sentar con tranquilidad en sus sillas. A todos ellos, este barbero les ofrece más que un simple corte de cabello, les da una experiencia marcada por la dedicación, la paciencia y el respeto.

Al final, los nervios desaparecieron y lo que quedan son sonrisas que atrapan las vistas de los internautas, quienes han calificado a Billy Dinnerstien como "héroe de la esperanza", en reconocimiento a su dedicación a la comunidad de personas con autismo.