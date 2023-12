Paciente con cáncer se casó con su novio en el hospital: romántico video de la boda

Una mujer de 41 años, diagnosticada con cáncer, se casó con su prometido en el hospital donde está siendo atendida. Su historia se ha hecho viral en redes sociales.



Aunque los dos querían casarse hacía ocho años, tuvieron que aplazar su boda varias veces, ya que pusieron por encima otras prioridades.

En 2023, a María Dolores le diagnosticaron cáncer en un pulmón, en el hígado y en el cerebro, lo que llevó a que su estado de salud se complicara.

Luego de que la internaran, su novio David le dijo “¿por qué no nos casamos acá?”. La boda ya era un hecho y, con la ayuda del personal del hospital, esta pareja hizo una pequeña y emotiva ceremonia en el mes de noviembre, en un centro médico de Córdoba, Argentina.

En un video que publicaron a través de redes sociales, los novios compartieron su romántico momento. Tres personas llevaban a María Dolores en su silla de ruedas, vestida de novia y con el tanque de oxígeno que le ayuda a respirar.

Un ramo de flores que tenía en la mano la novia fue lanzado hacia atrás y una de las trabajadoras del hospital lo agarró, mientras que las demás personas aplaudían.

En el video que se ha hecho viral en redes sociales la dulce pareja publicó una serie de fotografías de su matrimonio dentro del hospital.

En conversaciones con Todo Noticias, los esposos contaron cómo vivieron el hermoso momento: “Queremos dejar un legado para toda la gente que está pasando por esto. No estás solo, siempre hay alguien que te apoya”.



María Dolores y David se conocieron en 2013, cuando él trabajaba en un local comercial. María iba a comprar un mueble en dicho sitio, sin saber que iba a conocer su futuro esposo. “Fue el mueble más caro de mi vida, pero lo sigo teniendo en casa”, explicó ella.

Desde ese momento se volvieron inseparables. Dos años después, David le propuso matrimonio y, aunque ella dijo que sí, pasaron muchas cosas que obligaron a aplazar la boda. “Lo dejamos pasar por cosas que creímos que era más importantes”.

En 2021, a María la diagnosticaron con cáncer de mama y se sometió a quimioterapias y operaciones. En aquel tiempo, los médicos le dijeron que estaba mejorando. Sin embargo, meses más tarde descubrieron que el cáncer hizo metástasis en otros órganos vitales.

“Se empezó a complicar todo y cuando se me fue para los pulmones y terminamos en la clínica me dijo ‘¿por qué no nos casamos acá?’ y le dimos para adelante”, dijo María.

Finalmente, la pareja dio el ‘sí’ en el hospital de Villa Cura Brochero.



“Agradezco a la clínica, el cariño que hemos recibido, las bendiciones en los testimonios. La fuerza que nos han dado ha sido incomparable. Cuando estás ahí, muchas veces necesitas a alguien que te aliente, que te diga ‘ya va a pasar’. Todos tenemos algo por lo que luchar”, puntualizaron.

Todo Noticias

La mujer sigue en tratamiento y asegura que sus dos hijas son el motor de la familia para luchar. “Voy a salir de esto, tengo toda la fe”, dijo.