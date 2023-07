Padre separado rompe en llanto tras organizar una fiesta para su hijo, al que mamá no le permitió ir

Víctor Manuel Alonso Ramos es un padre de familia separado que, en una transmisión en vivo en Facebook, no pudo ocultar el dolor que sintió porque a su hijo, que había cumplido 8 años, no le dieron permiso de ir a la fiesta que le organizó.



El hombre, que reside en México, dijo con la voz quebrada: “No me permitieron a mi hijo traérmelo para su cumpleaños. Todo esto es para mi hijo, pero no vino. Voy a tener que regalar el pastel”.

Y al tiempo que comentaba eso empezaron a llegar niños del barrio para recibir una tajada del postre que el padre desconsolado había comprado para su hijo Abdiel.

“No te agüites, carnal, así pasan las cosas”, le decía un amigo a Víctor Manuel mientras grababa el triste momento.

Los niños que empezaron a comer del pastel le preguntaban al padre sobre su hijo y en qué curso estaba para saber si lo conocían. Incluso, uno de los pequeños le dio un abrazo para intentar consolarlo.

El padre de Abdiel contó que le había traído “un T-Rex a mi hijo, porque le gustan mucho los dinosaurios”.

Y rompió en llanto al considerar injusto “que, uno como padre, organice una fiesta para sus hijos y que no te los presten para festejarlos. No es justo que estés trabajando, estés al pendiente de tu hijo, solo quieras pasar un rato con él y no te lo sueltan”.

“Hijo, si algún día llegas a ver este video, quiero que sepas que te quiero mucho”, expresó mientras se secaba las lágrimas.

Según Víctor Manuel, su expareja no lo deja ver a sus hijos -un niño y una niña-. En sus redes sociales ha asegurado que jamás ha sido agresivo con los pequeños y que no entiende por qué la madre de los menores de edad no le permite acercarse.

“Ánimo compadre, con el tiempo tu niño se va a dar cuenta de las cosas y el esfuerzo que haces. Un abrazo y a darle pa’ delante”, comentó una de las personas que vio el video, que ya cuenta con más de 7.300 reproducciones en Facebook. “Dios le recompensará en su momento”, expresó otro usuario.

Otros le recomiendan asesorarse de un buen abogado para que pueda tener la oportunidad de volver a acercarse a sus dos hijos.