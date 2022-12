Padres rescatan a elefantito que cayó al pasar por una zanja

El mejor ejemplo de instinto parental tuvo en una pareja de elefantes a su mejor exponente. Al ver a su cría en peligro, reaccionó como lo haría cualquier padre que ama a sus hijos.

El elefantito intentaba cruzar una zanja que divide el espacio reservado para su familia en el zoológico de Zúrich, en Suiza. Al dar un paso en falso, resbaló y cayó de espaldas.

Publicidad

Los visitantes, que grababan la escena en la distancia, vieron cómo los padres del pequeño corrieron de inmediato a brindarle auxilio.

En segundos, el elefantito ya estaba en pie y sus progenitores lo examinaban para descartar que se hubiera lastimado.

Publicidad

La cría de elefante aprendió, con el golpe, que lo más importante después de una caída es levantarse.

Publicidad

El cáncer no detiene a Hannah Higgins

Hannah Higgins, de tan solo cinco años de edad, fue diagonosticada con cáncer en febrero pasado.

Sometida a intensos tratamientos durante seis meses, esta niña pidió ser la protagonista de su propio comercial, para darles valor a otros que, como ella, sufren esta enfermedad.

Aquí, parte del mensaje compartido por millones de cibernautas:

“Quiero salir en la televisión y en los periódicos, para que la gente vea lo fuerte que he sido con cáncer (…) El cáncer no es divertido, pero puede serlo un poco porque tú llegas a este campamento (…) Si tienes cáncer, no te preocupes. Porque si yo soy valiente, tú también puedes serlo”.

Publicidad

Publicidad

El éxito de Estado mítico

Lanzada en la televisión iraquí, la serie cómica Estado mítico se ha convertido también en un fenómeno en internet. Satiriza al Estado Islámico, al que muestra como un gobierno disfuncional.

Hombres jóvenes con largas barbas se mueven al ritmo de un tema musical que, en uno de sus fragmentos, dice: “Prohibimos todo sexo fuera del matrimonio, excepto con los combatientes yihadistas”.

Thaer al-Hasnawi, el escritor de la serie, decidió combatir con humor el terror que inspira el Estado Islámico.

Publicidad

Publicidad

La serie está pactada a 30 episodios.