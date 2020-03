Palomas se colaron en un avión y causaron revuelo en la cabina

Pasajeros y tripulantes intentaron atraparlas mientras volaban por el pasillo. Conozca el final de estos polizones emplumados.

Nadie sabe de dónde salieron, lo cierto es que dos palomas provocaron el caos en un avión de la aerolínea india GoAir.

Justo cuando el aparato iba a despegar, una de las aves se adelantó, levantó vuelo y atravesó el pasillo de lado a lado.

Un video captado con el celular de uno de los ocupantes mostraba a la paloma volando mientras pasajeros y miembros de la tripulación buscaban darle alcance.

Al final, las palomas fueron expulsadas del avión que pudo despegar de la ciudad de Ahmedabad y llegar a su destino con 30 minutos de retraso.

#kunalkamra would be so jealous of this pigeon. They are there and he is not #GoAir pic.twitter.com/mz1oT3OhsK

— Hardik Shah (@hardikshah1985) February 29, 2020