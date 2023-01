‘Papá Noel’ roba un banco y lanza dinero a los transeúntes gritando ¡Feliz Navidad!

El ‘Santa Claus de Colorado’ fue arrestado después de amenazar a los empleados de la entidad para llevarse una cantidad aún no determinada.

David Oliver, de 65 años, ahora conocido como el ‘Santa Claus de Colorado’ está acusado por el hurto al Academy Bank en Colorado Springs, Estados Unidos.

El hombre de la barba blanca amenazó a los empleados con lo que parecía ser un arma y se llevó una suma en efectivo que aún no se revela, según un informe de la Policía.

Lo curioso del hecho es que no se quedó con el dinero, sino que decidió repartirlo en las calles al grito de “¡Feliz Navidad!”, informó un testigo al medio KKTV.

Al paso de unas horas encontraron al hombre en una cafetería cercana y lo arrestaron sin que pusiera ninguna resistencia.

El sargento Jeffcoat dijo que parte del dinero fue devuelto, pero aún siguen faltando miles de dólares.