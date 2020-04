“¡Papá, santo cielo!”: incómodo momento de periodista mientras grababa una nota

‘Trabaja en casa, decían. Será bueno, decían’, escribió la reportera en sus redes sociales al publicar el gracioso video de lo sucedido.

En el mundo miles de profesionales se han tenido que adaptar a trabajar de manera remota desde sus hogares como una medida para detener la propagación del coronavirus. Sin embargo, no es tan fácil y a esta periodista no le fue muy bien.

Los protagonistas del bochornoso momento son Jessica Lang, reportera del medio Suncoast News Network, y su padre Kevin Lang.

Con motivo de la pandemia COVID-19, que ha afectado a miles de personas en el mundo, Jessica tuvo que grabar desde su casa una crónica informativa y le pidió ayuda a su madre, Diana Lang, para hacer un video en la cocina.

Todo estaba listo para grabar la nota que después sería transmitida por televisión. Sin embargo, ella no contaba con que su padre haría una aparición inoportuna durante la filmación. En el video se observa al hombre caminando mientras se pone una camiseta, dejando al descubierto del lente su torso.

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5

— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020