Papá se quedó dormido ebrio y sus hijos le hicieron un radical 'cambio de look’

Pasarse de copas le puede jugar una mala pasada a cualquier persona, o que lo diga Olavio Rodríguez, un papá que, tras llegar ebrio a casa, se quedó dormido. El hombre jamás imaginó que sus hijos, aprovechando la situación, le iban a cortar el cabello.



En video quedó registrada la reacción de Olavio, que se quedó calvo de un momento a otro.

Sus Gutiérrez, esposa del hombre y usaría de TikTok, fue quien publicó el video.

“¡Dios! Lo que hace el alcohol”, escribió la mujer en esa red social.

Al parecer, la madre se fue a bañar cuando los pequeños cometieron la travesura. "¿Qué no sentiste? Solo me metí a bañar por Dios, solo me metí a bañar", le expresa a su marido.

“Tú, fuiste", le dice Olavio a su hija, quien lo niega y le echa la culpa a su hermano que solamente se está riendo.

El video se viralizó rápidamente, ahora cuenta con más de 3 millones de vistas y reacciones de miles de internautas.



Pese a la decepción que tenía el hombre, no tuvo de otra que raparse totalmente la cabeza. Este acto también quedó registrado en otro clip.

Vea el video de este chistoso momento aquí: