Papá soltero se vistió de mujer para asistir a celebración de Día de la Madre en colegio de su hija

Por medio de redes sociales se dio a conocer una particular situación que conmovió a los internautas gracias al noble gesto que protagonizó un papá soltero en un evento escolar realizado en un colegio en Tailandia.



El evento en cuestión era la celebración del Día de la Madre, que en el país asiático se festeja el 12 de agosto de cada año. Para asegurarse de que su hija adoptiva no estuviera sola en tan esperado día, un papá, identificado como Joe Lookphonbodee, de 48 años, decidió ponerse un vestido y una peluca para personificar a una mujer y acompañar a la niña durante las actividades realizadas por la institución.

Los hechos se presentaron en la escuela Ban Noen Kroi, ubicada en la provincia Kamphaeng Phet, donde el hombre se desempeña como maestro. El gesto fue aplaudido por sus colegas y las mamás asistentes a la celebración, y fue compartido a través de la aplicación de videos TikTok, donde recibió todo tipo de reacciones y comentarios por parte de los usuarios.

“Gran padre. Debes estar muy orgulloso de tener un padre así”, “Cuando lo vi quedé encantada y muy satisfecha, mi padre era tan dulce”, “Muy cálido. Aquí, con mis padres, nunca había recibido un abrazo tan grande”, “Lo es todo para ella, tan cálido”, son algunos de los comentarios dejados en la publicación que ya acumula más de 387 mil vistas.

En las imágenes se observa a la niña, identificada como Nong Cream, abrazando a su papá y presentándole su agradecimiento. "Este año, el Día de la Madre, quiero decir que amo a mi padre. Gracias, padre, por criarme y hacerme feliz. A esta vida no le falta nada", expresó la estudiante de tercer grado.

“Cuando la escuela organice las actividades del Día de la Madre, no quiero que mi hija tenga un complejo de inferioridad. No quiero que mis hijos se sientan solos en la celebración cada año y piensen el por qué una mamá no viene al evento como todo el mundo, así que decidí unirme a la actividad. Personalmente, no me avergüenzo porque amo a mi hija y hacemos actividades divertidas juntos, como siempre”, aseguró Lookphonbodee en el medio local Bangkok Biz News.