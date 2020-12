Papá trans comparte en redes gestación, parto y crecimiento de su bebé

Un papá trans que por medio de redes sociales ha mostrado su proceso de embarazo sorprendió el día en que compartió el video en el que daba a luz a Wilder Lea Wakefield en una piscina adecuada en la sala de su casa.

“Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo. De hecho, solo recuerdo haber dicho una y otra vez 'No puedo hacer esto'. Pero los instintos naturales de mi cuerpo vencieron la duda sembrada en mi cerebro y lo hice porque este cuerpo es capaz de mucho más de lo que la sociedad me ha condicionado a creer”, escribió Danny Wakefield en la publicación posterior a la que mostraba el doloroso, pero emotivo momento.

Desde que decidió gestar a su bebé, no dudó en compartir su día a día y enviar mensajes de orgullo y respeto sobre las familias diversas.

“Hoy quiero celebrar todo lo que mi cuerpo puede hacer y todo lo que podemos hacer cuando entendemos que no existen los límites. Amo ser un hombre mientras descubro lo apasionante que es gestar a un bebé”, aseguró en una de las imágenes.

Recientemente ha contado que tras casi tres meses de haber dado a luz su pequeño Wilder Lea se encuentra bien de salud y su amor infinito creciendo.

“El uso de leche de donante ha llevado a conexiones aún más profundas en el mundo del nacimiento. Hemos obtenido leche de donantes de otros padres no binarios / trans, así como de algunas mamás. Aprecio mucho a todas las personas que han ayudado a alimentar a mi Wilder durante las últimas dos semanas y, con suerte, el año que viene”, ha dicho.