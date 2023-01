Papás sacan a su hijo del colegio para que se convierta en el mejor jugador de Fortnite

Ya es todo un profesional, pero sus padres lo apoyan para que sea cada vez mejor. Dedicará entre 8 y 10 horas diarios para practicar.

Jordan Herzog, mejor conocido con el alias de Crimz en el mundo de los videojuegos, es un joven de 16 años que participa con el equipo Lazarus de Boston.

Con la aprobación de sus padres, Crimz no volverá a la escuela, aunque eso no significa que dejará de estudiar.

De acuerdo con el diario CBS, los padres del joven invirtieron unos 17.000 euros en equipos de alta tecnología para el entrenamiento. Es una cifra alta, pero ellos confían en el buen desempeño de Crimz: “Este año ganará sobre unos 90.000 euros como mínimo".

Y es que no es tan descabellado ver esto como un negocio lucrativo, pues según Techguided , los mejores ‘gamers’ de Francia, Australia, China, Japón, Estados Unidos, Rusia o Alemania ganan más que los respectivos presidentes.

Por lo pronto Jordan Herzog dedicará la mayoría de su tiempo a pulir sus habilidades en Fortnite, pero también tendrá que sacar tiempo para seguir estudiando desde casa, aclararon sus padres.