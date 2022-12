¿Para chuparse los dedos? Conozca a Topless Baker, el repostero más sexy de Instagram

Matt Adlard no solo prepara deliciosas recetas, también derrite a muchas y muchos con sus músculos.

Sus videos, en donde enseña a preparar donas, pasteles y todo tipo de postres, acumulan miles de reproducciones en YouTube.

En marzo pasado, la plataforma de videos le entregó un reconocimiento por alcanzar los 100 mil suscriptores en su canal.



Aunque Adlard es publicista, no dudó en poner su pasión por la gastronomía al servicio de internet.

“Alguien me sugirió que debería hornear sin ropa y ahí nació la idea”, confiesa Matt cuando se refiere al origen de su canal.



Advertisement

Su particular forma de vestir a la hora de cocinar, hace que sus seguidoras salgan con las respuestas más ingeniosas:

“En lo que me concentró en cada video: receta 5%, cara 20% y cuerpo 75”, escribió Lew Jun An.



Adlard publica un video con recetas cada semana.