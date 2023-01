“Para la chica del iPhone”: mordaz mensaje de una fotógrafa se hace viral en redes

“Déjame hacer mi trabajo y siéntate”, dice la mujer al ver que la imagen perfecta se ha visto opacada por una intrusa.

Y es que Hannah Mbalenhle Stanley no dudó en compartir en internet la frustración que le provocó no haber logrado la postal soñada.

Todo debido a una chica que se asomó para tomar una foto con su celular.



A raíz del episodio, Stanley escribió un mensaje contundente: “Para la chica del iPhone… no solo arruinaste mi foto, sino que te robaste este momento de la esposa, su papá y el esposo. ¿Qué piensas hacer con esa foto? Dímelo, honestamente. ¿Vas a imprimirla? ¿Guardarla? ¿Verla todos los días? No, tú no vas a hacer eso. Pero la nueva esposa sí habría imprimido mi foto, la vería seguido y recordaría el momento en que su papá caminó con ella el día de su boda”.

Y agregó: “Pero tú preferiste tomar una con tu teléfono, obstaculizando mi encuadre y tomando una foto inútil”.

Al final, la mujer hizo un llamado para que los invitados a las bodas se concentren más en el evento y disfruten la ceremonia. “Déjenme hacer mi trabajo, relájense y disfruten de este momento único”, señaló.

Su mensaje, publicado el 12 de julio pasado, no solo se volvió viral, sino que desató distintos comentarios. Algunos le dieron la razón a la fotógrafa y otros la tildaron de grosera. ¿Usted qué opina ?