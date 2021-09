Pareja de influenciadores no asignó un género a su bebé para que decida cuando crezca

Bianca Andrade y Bruno Carneiro son una pareja de influenciadores brasileños y padres primerizos que decidieron no asignar un género a su bebé.

La madre, que cuenta con más de 16 millones de seguidores en su Instagram, explicó que la criatura, a quien llamaron Cris, decidirá cuál será su género cuando tenga "la madurez necesaria para hacerlo”.

La pareja tomó esta determinación gracias al testimonio de vida de la hermana de Bruno, a quien se conoce en las redes como Fred, pues la tía de Cris reveló que es una persona no binaria, es decir, que no se identifica como un hombre ni como una mujer.

Los influenciadores querían hacer una fiesta cuando se supiera el sexo de Cris, pero fue el momento en el que la hermana de Bruno los cuestionó.

“Cuando le contamos esto a mi hermana, ella dijo: '¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué necesitamos celebrar el género y no solo celebrar a la persona?'. Ella me dijo esto y me hizo pensar", declaró Bruno para la revista GQ en Brasil.