Paramédico se “desdobla” al ritmo de Rihanna

Un paramédico, que conduce su ambulancia a la espera de una llamada de emergencia, sufre una transformación radical al momento de escuchar a su artista favorita en la radio.

El hombre pareciera desdoblarse al ritmo de Pour It Up de Rihanna.

Y es que todos sus movimientos han sido captados por la cámara de seguridad instalada en la cabina de la ambulancia.

Este video , que hoy le da la vuelta al mundo, muestra al paramédico estilizado, coordinado y entusiasta a la hora de bailar.

Su particular estilo capturó, incluso, la atención de la diva... ¡la mismísima Rihanna! Ella escribió en su cuenta de Twitter: "Este paramédico me recordó por qué Dios me trajo al mundo".

This Paramedic guy just reminded me why God sent me here! I can't stop now! Not now, not nevah!!!! ---> http://t.co/PSfDDzZCGA— Rihanna (@rihanna) Mayo 14, 2014