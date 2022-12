Paranoia por escaleras eléctricas se toma los centros comerciales chinos

Millones de personas en el mundo no se sobreponen, después de ver el accidente fatal de una madre que fue tragada por unas escaleras eléctricas en China, no sin antes lograr poner a salvo a su hijo.

Es tal la prevención, si no paranoia en los centros comerciales de ese país, que usuarios con sus celulares y cámaras de seguridad han captado escenas de personas que evitan a toda costa el tramo final de las escaleras.

Hacen lo impensable al momento de abandonar la banda eléctrica: saltan con sus hijos, se columpian en las barandas para caer unos cuantos centímetros más adelante y hasta golpean la superficie con una sombrilla antes de pisarla.

Los videos con estas escenas se multiplican en las redes sociales, donde la gran preocupación es la misma: seguridad.



Hora de la siesta con un amigo fiel

¿Sabe usted dónde está su mascota? Kristin Leigh Rhynehart, una madre californiana, se hizo la misma pregunta y la respuesta se convirtió en uno de los videos más compartidos en las redes sociales.

Angustiada porque su perro Raven no contestaba a su llamado, decidió buscarlos en todos los rincones de la casa. Al abrir la puerta del cuarto de su hija, Adison, se encontró con los dos durmiendo la siesta… ¡en la misma cuna y cobijados por la misma manta!

De inmediato, tomó su celular y grabó este inolvidable momento que ya suma casi nueve millones de reproducciones.



https://youtu.be/Ze3PFsJGuzI

La joven madre publicó el video en Facebook y contó a sus seguidores que había rescatado de la calle a Raven hace diez años. Líneas más adelante, la misma Kristin se cuestiona quién realmente rescató a quién. ¡Los amigos más fieles!



La Bamba, en versión Google Translate

El éxito musical de la agrupación Los Lobos que interpretó el tema de Ritchie Valens irrumpe de nuevo en escena, esta vez, para ser traducido a 27 idiomas distintos a través de la aplicación Google Translate.

Empleados del gigante de la tecnología pusieron a prueba la plataforma, para que tradujera en tiempo real textos y letreros con la letra de La Bamba.

El resultado se puede ver en este video publicado ayer, miércoles, y que ha sido reproducido más de medio millón de veces.