Pareja fue sorprendida teniendo relaciones en el baño de un avión: “Son peores que animales”

Un vergonzoso episodio protagonizado por una pareja a bordo de un avión, que osadamente decidió sostener relaciones íntimas en el baño del servicio de transporte, quedó registrado en un video que se difundió por medio de redes sociales y que no tardó en hacerse viral.



Los protagonistas de esta historia fueron sorprendidos por un integrante de la tripulación, que por accidente abrió la puerta del baño que los pasajeros olvidaron cerrar correctamente para avisar que estaba ocupado. En las imágenes que circulan en internet se ve el momento exacto en el que la pareja se encuentra teniendo relaciones, cuando de repente quedan expuestos ante el resto de viajeros.

Rápidamente, el hombre, exaltado por la situación, cierra nuevamente la puerta para evitar que las personas allí presentes los sigan mirando, pero el alboroto inundó la escena. Entre risas, los pasajeros hacen referencia a la situación, de manera incrédula por lo que acaban de ver.

Ibiza.- La policía arrestó dos pasajeros de EasyJet tras ser sorprendidos por un tripulante teniendo relaciones íntimas en el baño durante un vuelo desde Luton. Podrían enfrentar un mes de cárcel y €1,000.00 de multa. pic.twitter.com/hRML8PVOJM — 𝘊𝘰𝘯𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘈𝘷𝘪𝘢𝘤𝘪ó𝘯 ✈︎ (@Conradoaviacion) September 11, 2023

Los hechos se presentaron el pasado viernes, 8 de septiembre de 2023, en un vuelo con destino a Ibiza, España, que partió desde Luton, Reino Unido. El recorrido, realizado por la aerolínea EasyJet, tiene una duración total de 2 horas y 30 minutos, por lo que algunos usuarios de redes sociales señalan que la pareja estaría intentando cumplir una “fantasía” de tener relaciones sexuales en el aire.

“Espero al menos los dejasen terminar”, “Pues, sinceramente, si no estaba encendida la luz de cinturones, no veo el motivo para la multa, ellos estaban con la puerta cerrada”, “Eso es un sueño”, “¿La gente ya no tiene ni un mínimo de decencia? Parecen animales, no, mejor dicho, son peores que los animales”, “La joven se sintió indispuesta y el caballero solo la estaba ayudando a vomitar”, son algunos de los comentarios realizados por los internautas.

Según los medios locales, al aterrizar, la Policía arrestó a los dos pasajeros involucrados, cuyas identidades no han sido reveladas públicamente, y deberán pagar una multa. Adicionalmente, podrían enfrentar hasta un mes de prisión por su comportamiento inadecuado.

Si bien la normativa sobre tener relaciones íntimas a bordo de un avión o en espacios públicos puede variar según el país donde se presente, este acto podría suponer una falta administrativa o caer en el incumplimiento de las leyes locales sobre el exhibicionismo.