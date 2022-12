Pareja se topó con un "fantasma" mientras paseaba sus perros

Hannah y Dave Rowett salieron de madrugada a pasear a sus perros en un parque cuando sintieron que estaban acompañados por un supuesto fantasma . El hecho tuvo lugar en Clumber Park, una zona que señalan como embrujada en Nottinghamshire, Inglaterra.



Mientras Dave paseaba a sus perros por el sendero, Hannah se dispuso a grabar con la cámara de su celular. "¡Acabo de ver un fantasma!", exclamó la mujer.

En las imágenes se observa una extraña figura que no tarda en desvanecerse. "Siempre he sido muy escéptico, pero literalmente se me erizaron todos los pelos, desde los pies hasta la cabeza", expresó Dave.

Hannah compartió la grabación en su cuenta de Facebook y la acompañó con la siguiente descripción: "Parece que no estábamos solos en nuestra caminata temprano". Varios usuarios reaccionaron asegurando que es común que se presenten sucesos como estos en Clumber Park.



"¡Qué suerte tienes tú también de haber visto eso!" y "he visto algo similar, era una figura de humo y caminó directamente a la casa de mi vecino, estos fantasmas son reales", fueron algunos comentarios.