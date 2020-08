Parejas de gemelos se enamoraron, casaron y ahora anuncian embarazos simultáneos

View this post on Instagram

Friends DOWN UNDER: "Our Twinsane Wedding" premieres today in Australia! 🔔🔔 Thank you to everyone who is watching! We will post never-before-seen wedding photos on Instagram this week! 🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸🌿🌸 • • • #SalyersTwins + #DeaneTwins #TwinBrides #TwinGrooms #OurTwinsaneWedding #FairytaleWedding. 🎀🎀 #TwiceUponATime #TwinWedding #TwinCouples #DoubleWedding #Bride #BrittanyDeane #BrianaDeane #TwinsaneWedding #JoshSalyers #JeremySalyers #BrittanySalyers #BrianaSalyers #Double #IdenticalTwins #Wedding #DreamWedding #TwinBridesForTwinBrothers #Manifest #DreamsComeTrue #TwinsAndMultiples #JustMarried #Twinfinity #Photography by AngieCandell #TwinsMarriedToTwins