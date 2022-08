Pastor regaña a su “tacaña” comunidad por no comprarle el costoso reloj que les pidió

Un pastor en Missouri se volvió viral tras un apasionado sermón en el que regañó a sus feligreses por “tacaños” y no seguir a Dios.

El reverendo Carlton Funderburke no criticó a su congregación por pecar, no hacer buenas obras u ofender al Señor. Regañó a los “tacaños hijos e hijas” de la Iglesia en el Pozo, en Kansas City, por no “honrarlo” con un regalo de lujo, tal como lo había pedido.

Publicidad

"Así es como sé que todavía eres pobre, en bancarrota, destrozado y desagradable, debido a cómo me has estado honrando", dijo Funderburke a su congregación.

En las imágenes, el pastor recrimina a sus seguidores porque les había pedido un reloj Movado hace meses y todavía no lo obtenía.

"Puedes comprar un reloj Movado en Sam's", expresó Funderburke. "Y todos ustedes saben que pedí uno el año pasado. Aquí estamos en agosto, todavía no lo tengo. No han dicho nada. Déjenme hacer el esfuerzo y hablar a mis tacaños hijos e hijas", agregó.

"¿No valgo tu dinero de McDonald's? ¿No valgo tu dinero de Red Lobster? No valgo tu St. John Knit, ahora de alguna manera ya no pueden pagarlo. ¿No valgo Louis Vuitton? ¿No valgo tu Prada? ¿No valgo tu Gucci?", se escucha decirles.

Publicidad

El clip de 56 segundos del sermón, publicado en TikTok por una empresa local de noticias, The Kansas City Defender, acumuló más de 566.000 visitas en cuatro días.

"Lo digo porque quiero que entiendan exactamente lo que Dios está diciendo", añade Funderburke.

Publicidad

Tras la publicación del video, que se hizo rápidamente viral y generó una gran polémica, el pastor salió a disculparse en redes sociales.

El pastor Funderburke calificó esa parte de su sermón del 7 de agosto como "inexcusable" y manifestó que "el videoclip no refleja mi corazón ni mis sentimientos hacia el pueblo de Dios".

"El celo de cualquier presentación debe ser templado con amor y respeto. Y eso no se mostró", sostuvo.

No es la primera vez que los lujos de líderes religiosos han generado ampolla. De hecho, una cuenta en Instagram, que se llama PreachersNSneakers, muestra a los líderes y las prendas que usan, con su respectivo costo. En uno de los más recientes se puede observar que los tenis de un pastor cuestan $1.420 dólares.