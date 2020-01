Peligroso paseo de esta niña por una cornisa deja con la sangre helada a cualquiera

La menor camina de lado a lado sin muestras aparentes de miedo. Como siempre, la pregunta que surge es ¿y los papás?

El video fue tomado en Tenerife, España. En este se ve cómo la niña, tras salirse por una ventana, recorre de lado a lado la fachada de un conjunto de apartamentos a una altura que podría sobrepasar los quince metros.

Si verla haciendo esta maniobra en un quinto piso causa angustia, la sensación crece al ver que da un traspiés justo cuando regresa al marco del que salió.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ

