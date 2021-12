Pensó que compraba un mini pig, pero terminó con un cerdo de 250 kilogramos

Una mujer de 50 años llamada Rosangela dos Santos Lara adquirió una supuesta mini pig en un puesto de supermercado, pero se llevó una gran sorpresa.

La mujer se vio interesada en el animal, pues los mini pig son animales que crecen muy poco y llegan a igualar el tamaño de un perro de raza grande, por lo que no hay inconveniente para tenerlos en una vivienda.

El vendedor le recalcó que se trataba de una adorable mini pig. Sin embargo, la mujer quedó asombrada cuando su mascota no paraba de crecer. La linda cerdita , que aseguraron llegaría a pesar máximo 50 kilos, alcanzó los 250 kilogramos.

“La compré pensando que sería una cerdita, pero se convirtió en un animal gigante”, indicó.

La manutención de esta cerdita llamada Lilica es todo un reto, pues la mujer se gasta gran parte de su presupuesto en alimentarla, teniendo que comprar 5 kilos de frutas y verduras diarios.

A pesar de ello, Rosangela y su familia decidieron conservar al animal, pues ya la consideran como parte de la familia. Es tanto el cariño, que la linda cerdita duerme en un colchón al interior de el cuarto de la señora.

Muchas personas le han ofrecido a Rosangela dinero por la marranita con el fin de que sea comercializada como carne.

No obstante, el animal es significativa en la vida de la mujer y siempre termina rechazando las ofertas.

“Alguien me ofreció 20 mil reales por ella para el matadero, pero no está a la venta. Aunque sé que [ese dinero] me ayudarían en este momento, pero no la vendo. Deja a la cerdita ahí. Ella vino a traerme alegría. La gente me llama loca, pero yo amo a los animales”, concluyó.