Perdió 77 kilos y se negó a ocultar su estómago para un reportaje

Brooke Birmingham, de 28 años, es una bloguera especializada en temas de salud. Su vida dio un giro cuando decidió declararle la guerra al sobrepeso. ¡Perdió 77 kilos!

Lo logró con gran esfuerzo y disciplina. Fueron cinco años de un proceso en el que cambió sus hábitos por unos que le garantizaran bienestar físico y emocional.

Durante ese tiempo ha venido escribiendo su experiencia. No en vano es una líder de su comunidad en Illinois, Estados Unidos, y un caso inspirador para miles que siguen su blog Brooke: Not on a diet .

Pero lo que realmente la ha puesto en la mira mundial ha sido su negativa a ocultar las imperfecciones que quedaron en su cuerpo luego de bajar de peso.

Y es que Brooke recibió la invitación de la revista Shape, especializada en cuidado corporal, para contar su historia en un reportaje.

Ella envió la foto con la que le gustaría salir y no era otra que la de una Brooke libre de complejos, con un bikini que dejaba al descubierto sus brazos y estómago con mucha piel suelta.

La revista le sugirió amablemente enviar nuevas fotos, pero con camisa, a lo que Brooke se opuso.

Toda la historia la cuenta en su más reciente publicación titulada Por qué me rehusé a ponerme una camisa para Shape , que ha recibido más de cuatrocientos comentarios y ha sido compartida por miles de usuarios en las redes sociales.

¡Wow! Esta es la cesta más vista

La hicieron las estrellas de la Euroliga de Baloncesto para un comercial de Turkish Airlines, el principal patrocinador de la competencia.

La escena transcurre en una piscina y sin un solo corte de la cámara.

Thank you @SergioRodriguez @SirHines @robinbenzing #ShawnJames! We had some really great moments: http://t.co/VqzzYf2P0q— Turkish Airlines (@TurkishAirlines) Mayo 7, 2014

Entre los que participan en la espectacular jugada están Kyle Hines, del CSKA; Robin Benzing, del Bayern alemán; Shawn James, del Maccabi israelí y el madridista Sergio Rodríguez.

La aerolínea publicó el anuncio en su cuenta en YouTube, donde causa sensación. Vea aquí el comercial y el detrás de cámaras .

Lo más comentado en Twitter

El tenista colombiano Santiago Giraldo se convirtió en tendencia nacional luego de su victoria sobre Andy Murray, una de las mejores raquetas del mundo.

¡Ganamos! #SoyColombia #SantiGiraldo pic.twitter.com/xrIYtKZeoo— Santiago Giraldo (@ElGirald) Mayo 8, 2014

La primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, se unió al pedido mundial por la liberación de unas doscientas niñas nigerianas que fueron secuestradas por una milicia radical islámica.

Our prayers are with the missing Nigerian girls and their families. It's time to #BringBackOurGirls. -mo pic.twitter.com/glDKDotJRt— The First Lady (@FLOTUS) Mayo 7, 2014