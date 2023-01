Perdió la memoria a corto plazo y llora todos los días cuando le recuerdan que su esposo la dejó

Veronika Mescheryakova está condenada al amor por cuenta de una enfermedad que la hace olvidar su pasado próximo y por el que sufre cada vez que se lo recuerdan.

Esta mujer rusa de 29 años sufre de porfiria aguda , una dolorosa enfermedad que la obligó a realizarse una cirugía para apaciguar los síntomas, pero que le hizo perder su memoria de corto plazo.

Cada día que se levanta, Veronika cree que está casada y enamorada, pero la realidad es que su marido la dejó por su enfermedad en noviembre pasado.

La desesperación de esta mujer por no ver llegar a casa al que considera su pareja ha obligado a su madre, que la cuida las 24 horas del día, a contarle la verdad sobre ese pasado que no recuerda. Un drama que se repite casi a diario.

El calvario de Veronika Mescheryakova no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde miles de personas esperan que esta mujer pueda encontrar de nuevo la felicidad.



