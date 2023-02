Periodista de Telecinco sufrió percance durante transmisión en vivo: "Todavía me parto de la risa"

Durante una transmisión en vivo a bordo del metro de Madrid, España, una periodista de Telecinco protagonizó un momento inusual. El pasado martes, 7 de febrero de 2023, la mujer hablaba sobre el fin del uso obligatorio del tapabocas en el transporte público cuando sucedió lo inesperado.



Sandra Mir, la periodista de Telecinco, tuvo un imprevisto con su cámara, pues, en el momento en que ella salió del tren para continuar la transmisión por televisión, las puertas del vehículo se cerraron y este se marchó con su compañero que la filmaba.

La pieza inició desde los pasillos de la estación y la reportera empieza diciendo que se llevan usando "dos años y nueve meses" las mascarillas en el transporte público y quedan "apenas 24 horas" para que dejen de ser obligatorias en España.

Mientras continúa hablando, la periodista de Telecinco recorre algunos vagones del metro y su camarógrafo la sigue. Sin embargo, cuando estaban a punto de terminar la grabación, la mujer salió del transporte, pero las puertas se cierran antes de que su compañero pudiera salir.

Todavía me parto de risa con lo que nos pasó ayer.. ATENTOS AL FINAL 😂😂😂😂 @almela73 @informativost5 pic.twitter.com/Ua935U3BnW — Sandra Mir (@sanmima) February 8, 2023

"¡Ay, mier#@!", exclamó Sandra. Sobre este percance, la periodista de Telecinco se pronunció en sus redes sociales e incluso compartió la grabación.

"Todavía me parto de risa con lo que nos pasó ayer. No hay nada más gratificante que miles de personas me digan que no paran de reírse con este video 👏🏻👏🏻😂😂", contó.



Varios seguidores reaccionaron con comentarios como "Las risas de todo el vagón cuando se cerraron las puertas fueron de merecer", "Llevo un rato riéndome sin parar. Gracias por compartir este momento 😂" y "Me encanta la gente que sabe reírse de sí misma 😊".

La reportera también explicó que logró reencontrarse con su camarógrafo poco después de que este tomara otro metro para regresar al lugar.

Enorme rata trepa sobre pasajero dormido en el metro de Nueva York

Un joven que viajaba aparentemente en el metro de Nueva York protagonizó una escena espeluznante. Mientras dormía, una gigantesca rata se le trepó sobre una pierna para después llegar hasta su cuello. La calmada reacción del muchacho fue lo que más llamó la atención de internautas.



Cuando el joven notó la presencia del animal sobre su cuerpo, en vez de entrar en pánico, simplemente se puso de pie para que la rata cayera al suelo. Las reacciones a este video no faltaron.



"En su lugar, yo estaría en terapia por culpa de esa rata como por un año", "Su reacción no tiene precio" y "Típica reacción de que no es la primera vez que le pasa 😂" fueron algunas opiniones.