Perrita fue abandonada cerca a refugio con conmovedora nota: “Ámame, mi mamá no me puede mantener”

Se trata de Lilo, quien llevaba en su collar una nota escrita por su dueña

“Mi nombre es Lilo. Por favor, ámame. Mi mamá no me puede mantener, no posee un hogar y tiene dos hijos. Ella trató de dar lo mejor, pero no obtuvo ayuda”, se lee en la misiva.

Noticias Caracol - FB: McKamey Animal Center