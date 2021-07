Perrita que escapó por siete horas regresa a su casa y toca el timbre de la puerta

En Carolina del Sur, Estados Unidos, una pareja fue sorprendida cuando su perrita que escapó durante siete horas no solo regresó en la madrugada, sino que también lo hizo tocando el timbre de la puerta de su casa.

Mary y Ryan, dueños de Rajah, la perrita, comentaron que su mascota había escapado del patio trasero después de asustarse por unos juegos pirotécnicos.

Esta pareja buscó a su perrita sin lograr éxito, no obstante, a las 3 de la mañana escucharon el timbre y al abrir la puerta ahí estaba Rajah.

"No me explico cómo supo llamar, nunca le enseñé a hacerlo. No sale al patio delantero, excepto para ir a nuestro auto, por lo que nunca nos ha visto usar el timbre de la puerta. Ryan estaba esperando para ver si aparecía. La vio en el porche y salió corriendo a buscarla", dijeron.

Perrita toca timbre de su casa tras escapar por 7 horas



Una pareja de Carolina del Sur (EE.UU.) que había extraviado a su perrita quedó absolutamente sorprendida cuando en la madrugada sonó el timbre de su casa y vieron que era su cachorra Rajah pic.twitter.com/VOJ2lI2IM2 — RT en Español (@ActualidadRT) June 30, 2021

De acuerdo al videoclip captado por la cámara de su casa, la perrita que escapó hizo sonar el timbre con el hocico.

La mascota de 18 meses por fortuna llegó en perfectas condiciones, aunque con un poco de excremento y algunas espinas en el cuerpo. Mary y Ryan relataron que Rajah se veía triste, como si hubiera hecho algo malo, y no comprendía la felicidad de sus dueños al encontrarla.

"Fue muy gracioso y no podíamos dejar de reír", agregó Mary.