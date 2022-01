Perrito no se despegó de su dueño, tras accidente en el que se volcaron

Un hombre que viajaba con su mascota tuvo un accidente vial en el que resultó volcado, en Argentina . A pesar de los aparatoso, el perro no se despegó de la escena y aguardó con paciencia el desenlace.

La información recopilada por medios locales indica que un Renault 9 volcado. En él, viajaba José Schneider junto a su mascota.

Otro conductor que pasaba por el sitio logró prestar ayuda básica y llamar a los bomberos, que prestaron los primeros auxilios mientras una ambulancia llegaba al sitio.

Todo el escenario fue presenciado por la mascota del conductor, que demostró por qué los perros se consideran los 'mejores amigo del hombre'.

Posteriormente se conoció que el accidente no causó mayores lesiones en ninguno de los dos.

Eso sí, el vehículo quedó visiblemente abollado.

